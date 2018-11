Processo Raggi: Sidoli (Ape), Roma condannata ad avere una sindaca incapace

Agenpress – “Vogliamo ribadire che l’assoluzione della sindaca Virginia Raggi non costituisce un proscioglimento per la sua incompetenza. In due anni e mezzo è stata incapace di mettere in campo delle scelte strategiche per la Capitale, riuscendo a trasformare l’ordinario in emergenza quotidiana. Il primo cittadino si dovrebbe dimettere per incapacità. I romani sono stanchi di toccare con mano il degrado che la città ha raggiunto. Mai la Capitale aveva visto tanto squallore e tanti incompetenti ridurla in queste orribili condizioni. La città sta affondando. Ma la cosa peggiore, è che ancora promettono ‘vento di cambiamento’. Non c’è stato nessun cambiamento, se non in peggio. Il Sindaco avesse senso civico e amore per Roma si sarebbe già dimesso”, lo dichiara Rinaldo Sidoli, segretario di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).