Roma. Davide Bordoni (Forza Italia): Raggi volta pagina ma per Roma capitolo tutt’altro che chiuso, adesso niente scuse

Agenpress – L’assoluzione in primo grado della Raggi dall’accusa di falso permette alla sindaca per ora di voltare pagina ma il capitolo Roma è tutt’altro che chiuso. I problemi restano, anzi ogni giorno si aggravano: rifiuti, decoro, trasporti sono mali che questa amministrazione non solo non ha curato ma semmai ha peggiorato in questi due anni e mezzo di amministrazione pentastellata monocolore. Niente più scuse, la sindaca si metta finalmente e seriamente al lavoro per migliorare questa città, cambi marcia e se ne è capace finalmente cominci a governare. Forza Italia come già fatto garantirà un’opposizione inflessibile, seria ma sempre costruttiva per il bene della Capitale e dei romani. Così in una nota il capogruppo Davide Bordoni (Fi).