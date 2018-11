Berlusconi: “Se continua così anticamera della dittatura”

Agenpress. Siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura se continua così. Dopo aver salvato l’Italia dagli eredi dei comunisti nel ’94 sono ancora in campo per un contributo al nuovo salvataggio -dichiara Silvio Berlusconi al convegno dei Giovani di Forza Italia – “.

“La libertà richiede una difesa continua. La storia insegna che non si perde di colpo, è come una corda che non si spezza in momento solo. Il governo non può durare. Salvini non tradirà gli elettori- afferma il leader di Forza Italia – .