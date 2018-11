Agenpress. Mi compiaccio e sono veramente felice dell’assoluzione del sindaco Virginia Raggi, non perché la abiliti a fare il sindaco, ma perché impedisce a un partito di pregiudicanti di inventarsi un altro colpevole tenendolo sotto accusa per tutta la vita senza prescrizione e sostituendo alla Costituzione e alla legge i loro codici da collegio per bambini cattivi. Non le riforme, ma il riformatorio.

Così in una nota l’on. Vittorio Sgarbi.