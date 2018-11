Renzi: “Ho ricevuto molte critiche per aver telefonato alla Raggi dopo la sua assoluzione”

Agenpress. Ho ricevuto molte critiche in queste ore per aver telefonato a Virginia Raggi dopo la sua assoluzione. Capisco che il fair play tra avversari non vada di moda, spesso per responsabilità proprio dei Cinque Stelle. Quanti insulti abbiamo ricevuto! Quante persone sono state massacrate, insieme alle loro famiglie, anche semplicemente per un avviso di garanzia. Non dimentico il fango che ci è stato buttato addosso.

Ma noi siamo diversi e non vogliamo cedere alla cultura dell’odio. Noi vogliamo sconfiggere gli avversari per via politica e non con il fango. E quando un cittadino viene assolto, chi è davvero garantista festeggia.



Di Battista e Di Maio hanno insultato i giornalisti colpevoli – a loro dire – di aver fabbricato un clima d’odio nei confronti della Raggi. Quel clima di fango e d’odio noi lo conosciamo bene perché è stato costruito intorno a noi e alle nostre famiglie proprio da gente come Di Battista e Di Maio. E tuttavia non rispondiamo alla barbarie con la barbarie. Noi siamo ostinatamente diversi.



Rispetto chi mi critica per questa telefonata ma la rifarei domattina. La politica ha bisogno di un confronto tra avversari, non tra nemici.

Così in una nota Matteo Renzi.