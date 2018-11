Sempre meno figli in Europa e Usa. Più nascite in Africa e Asia. Il Paese con meno bambini è Cipro

Agenpress. Le donne di 91 Paesi non fanno abbastanza figli per il ricambio generazionale; al contrario, è aumentato il tasso di fertilità delle donne in 104 nazioni.

Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet, una delle più quotate in campo medico. Il primo gruppo è localizzato in Europa e Americhe (nord e sud), mentre il secondo in Africa e Asia.

L’indagine è stata condotta dall’Institute for Health Metrics and Evaluation, con sede all’Università di Washington e creato dalla Fondazione dei coniugi Gates.

Si tratta – riferisce l’Agenzia AsiaNews – di una delle ricerche più complete mai stilate sulla salute della popolazione a livello mondiale. In tutto, ha coinvolto più di 3mila scienziati di 146 Paesi, che hanno raccolto miliardi di dati.

Il periodo analizzato sono gli anni tra il 1950 e il 2017. Secondo gli scienziati, in questo lasso di tempo la popolazione a livello globale è cresciuta del 197%, passando da 2,6 a 7,6 miliardi.

Anche l’aspettativa di vita è migliorata, soprattutto per le donne che ora vivono in media 76 anni (contro i 53 del 1950); per gli uomini invece è passata dai 48 anni del 1950 ai 71 nel 2017.

Dai campioni raccolti, è emerso che Cipro è il Paese con il livello di natalità più basso al mondo (un figlio per donna), mentre il Niger detiene il primato con sette figli in media per ogni donna. Tra i Paesi più “proliferi”, anche Mali, Chad e Afghanistan, con sei bambini.