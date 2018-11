Tav, Meloni: Salvini decida se stare o no con i “signornò” dei Cinquestelle

Agenpress. L’imponente manifestazione a favore dell’Alta velocità a Torino ricorda la storica marcia dei quarantamila quadri Fiat che negli anni ottanta spazzò via un decennio di veterosindacalismo comunista.

Questa manifestazione è il de profundis della decrescita felice del M5S: Salvini decida se stare o no con i “signornò” dei Cinquestelle.

Fratelli d’Italia sa da che parte stare: noi scendiamo in campo per il futuro dell’Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum promosso da FdI a favore della Tav, un’opera fondamentale per il futuro di Torino, del Piemonte e dell’intera Nazione.