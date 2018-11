In Italia 4 famiglie povere su 10 vivono in case di proprietà

Agenpress – Quattro famiglie su 10 sotto la soglia di povertà (il 40,7%) vivono in case di proprietà, sulle quali una su 5 paga un mutuo medio di 525 euro, mentre il 15,6% in abitazioni in uso o usufrutto gratuito.

Lo ha detto il presidente facente funzione dell’Istat, Maurizio Franzini, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulla manovra in vista dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Il 43,7% vive invece in affitto, quota che è “particolarmente elevata nei centri metropolitani (64,1%) e nel Nord del Paese (50,6%). La spesa media effettiva per l’affitto è di 310 euro”.