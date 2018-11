Manovra. Dal reddito di cittadinanza di 9 mld impatto 0,2-0,3% sul Pil.

Agenpress – Il reddito di cittadinanza, se corrisponderà “a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi”, avrà un impatto dello 0,2% sul pil. È questo il risultato della simulazione fornita dall’Istituto di statistica nella relazione presentata alle commissioni durante l’audizione sulla legge di Bilancio.

“Sotto l’ipotesi che il Reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi, secondo le simulazioni effettuate il Pil registrerebbe un aumento dello 0,2% rispetto allo scenario base – ha spiegato Maurizio Franzini, presidente facente funzioni- Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l’impatto del reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie”. Le risorse effettive per il reddito partendo dal Fondo da 9 miliardi “di cui 2,2 miliardi corrispondenti ai precedenti stanziamenti per il Reddito di Inclusione“, sono di “8 miliardi” perché un miliardo è destinato ai centri per l’impiego.

Il modello utilizzato dall’Istat, ha spiegato Franzini, “stima un incremento del Pil pari allo 0,7% in corrispondenza di un aumento della spesa pubblica pari all’1% del Prodotto interno lordo”.

L’effetto del beneficio sul Pil terminerebbe “dopo 5 anni, quando la riduzione dell’output gap e il conseguente aumento dei prezzi annullerebbero gli effetti positivi della spesa pubblica“. Gli effetti positivi, dice ancora l’Istat, di questo scenario sono raggiunti “sotto l’ipotesi che nello stesso periodo non si verifichino peggioramenti delle condizioni di politica monetaria, ovvero che non ci siano aumenti dei tassi di interesse di breve termine”.

Franzini si è soffermato anche sulla questione legata al reddito di cittadinanza e alla proprietà di una casa. Vi è un “problema di equità” che “potrebbe essere risolto in diversi modi, ed in particolare fissando soglie di accesso che tengano conto, oltre che dei diversi livelli di reddito, anche delle condizioni di godimento dell’abitazione“, che può essere di proprietà (migliorando la situazione economica) o in affitto (peggiorandola).