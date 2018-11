Mercato immobiliare. Ipi: investimenti -23%

Agenpress. Rallentano gli investimenti nel III trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-23% circa). E’ quanto emerge da uno studio dell’’Ufficio analisi e ricerche di mercato di IPI che fotografa l’andamento del mercato immobiliare in Italia e sottolinea come seppur in flessione la dimensione del mercato italiano risulta sostanzialmente in linea con la media quinquennale dei primi nove mesi dell’anno.

Spicca la componente internazionale di capitale investito pari a circa il 75% del volume totale, in leggero aumento rispetto al periodo precedente.

I volumi del terzo trimestre 2018, di poco superiori a 1,7 miliardi di euro, evidenziano, con una quota pari al 40 %, le preferenze degli investitori verso il retail (in aumento di quasi il 14% rispetto al Q2 2018). Il segmento si conferma un asset fondamentale e strategico per gli investimenti: la transazione più importante ha riguardato un centro commerciale a Torino.

Il 32% dei volumi ha riguardato il comparto uffici, con il mercato milanese che concentra ancora la quasi totalità degli investimenti.

In particolare si nota il crescente interesse verso tipologie di asset alternativi quali le residenze sanitarie, student housing, cinema, ecc. che stanno acquisendo quote percentuali sempre più importanti rispetto al volume totale investito.

In generale la contrazione del terzo trimestre è dovuta soprattutto alla mancanza di prodotto: l’outlook per la fine si prevede in ripresa anche se destinato a non raggiungere i livelli record del 2017.