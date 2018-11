‘Ndrangheta. 24 arresti a Lamezia Terme. Ai domiciliari l’ex sottosegretario Giuseppe Galati

Agenpress – Per ordine della procura antimafia di Catanzaro, 24 persone questa mattina sono state arrestate dagli uomini della Guardia di Finanza e dello Scico. Fra loro ci sono anche l’ex deputato di centrodestra, Pino Galati, finito ai domiciliari, più un ex consigliere comunale di Lamezia e tre dirigenti Asp.

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, sono coinvolti anche funzionari pubblici legati al mondo della sanità.

Indagati anche Gerardo Mancuso, primario del reparto medicina dell’ospedale di Lamezia ed ex direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, e Giuseppe Perri, anche egli ex dg dell’Asp catanzarese, posto ai domiciliari. Tra i coinvolti anche Pietro Putrino, imprenditore nel campo delle pompe funebri e della sanità, ed Eliseo Ciccone, ex responsabile dell’elisoccorso regionale. Eseguito anche un sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro.

L’operazione si chiama “Quinta Bolgia” ed è condotta dalla Guardia di finanza che ha sequestrato beni per dieci milioni di euro. Dodici indagati sono finiti in carcere e altri dodici agli arresti domiciliari. Tra questi anche un’ex parlamentare nazionale.

Eletto prima con l’Udc, poi passato con Forza Italia e, successivamente, con Ala, Galati è stato ex sottosegretario alle Attività produttive (dal 2001 al 2006) e all’Istruzione (2011) è ai domiciliari. Alle ultime elezioni politiche si era ricandidato al Senato nella lista Noi con l’Italia ma era rimasto fuori dal Parlamento.

E’ stato eseguito anche un sequestro di beni per dieci milioni di euro nell’operazione della Guardia di finanza contro la ‘ndrangheta che ha portato stamattina all’arresto di 24 persone, tra cui l’ex parlamentare Giuseppe (detto “Pino”) Galati, eletto prima con l’Udc e poi passato con Forza Italia e, successivamente, con Ala. Alle ultime elezioni politiche del marzo scorso Galati si era candidato al Senato con la lista “Noi con l’Italia”, ma non era stato eletto. Nei confronti delle 24 persone coinvolte nell’operazione la Guardia di finanza ha eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse da Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese, diretta da Nicola Gratteri. Dodici delle 24 persone coinvolte nell’operazione sono state condotte in carcere, mentre per le altre 12, tra cui Galati, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’operazione che ha portato ai 24 arresti é stata condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, con il supporto dello Scico di Roma. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 11 a Catanzaro nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza. Vi parteciperanno il procuratore Gratteri, il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, il comandante provinciale delle fiamme, gialle generale Davide Rametta, ed il comandante dello Scico, generale Alessandro Barbera.