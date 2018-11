Nel 2019 nasceranno 51mila terzi figli. In aumento donne senza figli

Agenpress – “Ipotizzando costanti sia i tassi di fecondità osservati nel 2017 per ordine di nascita, sia la popolazione femminile residente tra i 15 e 49 anni al 1 gennaio 2018, si stima la nascita di circa 51 mila terzi figli nel 2019. Questo numero era intorno ai 53 mila tra il 2013 e 2015 e intorno a 51 mila tra il 2016 e 2017”.

Lo ha detto il presidente facente funzione dell’Istat, Maurizio Franzini, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, a proposito dell’incentivo previsto in manovra alla nascita del terzo figlio.

Franzini ha ricordato che la media di figli per donna, per le nate a metà degli anni 70, è stimato nell’1,4% e che “a livello nazionale la quota di donne senza figli è in continuo aumento da una generazione all’altra: era di circa una su 10 per le nate nel 1950, è cresciuta a circa 1 su 5 per le nate a metà degli anni 70. Parallelamente aumentano, leggermente, le donne con un solo figlio e crolla il numero di donne con almeno due figli”.