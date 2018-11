Palermo. Conferenza su Libia. Khalifa Haftar vuole disertare il summit

Agenpress – Obiettivo della Conferenza in programma oggi e domani a Palermo è stabilizzare la Libia strappando la gestione della sicurezza alle milizie, unificando le istituzioni e tracciare una roadmap che preveda le elezioni, senza fissare una data, presidenziali e legislative. Haftar potrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica.

Si tratta di appuntamento cruciale su cui pesa l’incognita della presenza del maresciallo Khalifa Haftar, il comandante della Cirenaica: nelle ultime ore diversi siti libici, ripresi anche da alcuni internazionali come Al Arabiya, ma senza fornire fonti qualificate, hanno dato la notizia che non si presenterà al summit a causa della presenza di rappresentanti di fazioni a lui poco gradite. Nelle ore successive è girata anche la notizia, immediatamente smentita da Palazzo Chigi, su una missione lampo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bengasi proprio per convincere il comandante dell’Esercito nazionale libico a fare la propria parte in Sicilia.

Khalifa Haftar non parteciperà alla Conferenza sulla Libia di Palermo ma arriverà comunque in Sicilia per prendere parte ad un summit a margine dell’evento con i presidenti di Egitto, Tunisia, Ciad, Niger e con i premier taliano, Giuseppe Conte, e russo, Dmitri Medvedev. Sono le ultime indiscrezioni riferite dal sito libico ‘The Address’ vicino al generale.