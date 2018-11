Tav. Salvini. Vedremo quando arriva la relazione tecnica sui costi-benefici

Agenpress – “Vanno portate a termine tutte le grandi opere cominciate. Vedo che gli amici 5 stelle vogliono fermare la Pedemontana, ma sarebbe un’assurdità. Il 4 dicembre aprono i primi dieci chilometri di questa infrastruttura cruciale. E dovremmo dire no grazie, smantelliamo tutto? La stessa cosa vale per il Mose di Venezia. Manca soltanto il 5% per terminare l’opera e dovremmo smontare le dighe? Suvvia. E sul Tap, sull’Ilva, sul Terzo Valico, sul Brennero: occorre costruire e finire di costruire senza lasciare le cose per aria. Ne va della credibilità di un Paese, oltre che della vita pratica dei suoi cittadini. Non si può vivere dove è bloccato tutto”.

Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero e il Mattino in cui si dice “molto impressionato dalla manifestazione di Torino. C’è un Paese che sembra pronto alle grandi sfide. E questo mi fa piacere”.

Sulla Tav “vedremo quando arriva la relazione tecnica sui costi-benefici, e a quel punto si deciderà. Bisogna fare le cose per bene, senza forzature e con cognizione di causa. Non vedo perché precipitare tutto. A gennaio potrebbe esserci la relazione, vediamo”. Però, “sulle grandi opere non si torna indietro”.

Per Salvini “l’onesta è un prerequisito, non può essere sbandierata come la vera cosa che conta. È una condizione necessaria ma non sufficiente, secondo me. Se c’è un medico onestissimo ma non bravo, io non ci vado”. Su Roma, “è a pezzi, ma non è vero che stiamo facendo un’ Opa ostile al Campidoglio. La Raggi, come è evidente a tutti, ha sbagliato molto e fatto poco”.