Calabria.Problema randagismo. Il Governo metta a disposizione i fondi stanziati tre anni fa

Agenpress – Cristina Valeri, coordinatrice del Movimento Animalista di Roma interviene a Radio Cusano Campus, a “un giorno da ascoltare” di Misa Urbano e Arianna Caramanti.

“Nelle regioni del Sud la situazione randagismo è decisamente allarmante. Personalmente oltre che della città di Roma mi occupo anche della regione Calabria dove le istituzioni generalmente non ottemperano a quanto è previsto dalle varie normative. Attualmente ci troviamo di fronte a situazioni clamorose dove addirittura in alcune province della Calabria non si effettuano più le sterilizzazioni dei cani randagi (dei gatti già dal 2015 i dati indicavano un risultato pari a zero sterilizzazioni) consentendo un amplificarsi della piaga del randagismo che sta raggiungendo livelli allarmati anche da un punto di vista igienico sanitario. Tutto è lasciato alle associazioni animaliste e alle volontarie individuali che con enormi sacrifici di tempo e denaro e preoccupazione, si fanno carico di salvare sterilizzare più cani possibili, ma il fenomeno è arrivato a livelli clamorosi. Poiché la Sanità nella regione Calabria è Commissariata ( e il randagismo è competenza della sanità) il Commissario pro tempore ha emesso nel 2015 un un decreto in cui oltre ad altre misure , venivano stanziati dei fondi per ogni provincia per realizzare i canili sanitari essenziali per sterilizzare gli animali. Fondi mai arrivati a destinazione! Pensate che nel 2018 su istanza delle associazioni animaliste e del Movimento animalista Calabria, è stato annullato tale decreto per farne un altro, stessi fondi stanziati ma a quasi un anno dalla sua emanazione la situazione si può dire solo peggiorata. Sicuramente chiediamo che il Ministero della Salute e la Regione Calabria prendano immediatamente dei provvedimenti a questa situazione in cui davvero i cani vaganti sono talmente tanti da creare pericolo, oltre che per loro stessi, anche per gli esseri umani, spesso coinvolti in incidenti stradali. Non solo, questo è un fertile terreno di coltura per i reati di crudeltà e maltrattamento nei confronti di animali randagi, non per nulla la Calabria è la Regione del Cane Angelo e della cagnolina Luce solo per citare la punta dell’iceberg. E ancora il randagismo crea anche condizioni di sfruttamento della situazione sia da parte di delinquenza occasionale che da criminalità organizzata. E’ di pochi mesi fa l’indagine della DIA che ha portato all’arresto di persone coinvolte nel business del randagismo. Da parte nostra spingeremo il più possibile affinché l’attuale governo prenda atto della situazione una volta per tutte e metta a disposizione i fondi stanziati già da tre anni, commissariando direttamente le autorità preposte a combattere il randagismo”