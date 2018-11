Caso Davide Cervia. La difesa ammette errori di Stato. La moglie: ora commissione parlamentare

Agenpress – Davide Cervia, sergente esperto di guerra elettronica, scomparve misteriosamente a Velletri 28 anni fa: si trattò di un rapimento, è stato poi accertato, e di recente il ministero della Difesa è stato condannato a risarcire i familiari per “avere violato il loro diritto alla verità”. Una condanna simbolica al pagamento di un euro, che il precedente governo ha impugnato.

Fonti della difesa dicono che il ministro Trenta ha disposto di non dar seguito a quel ricorso e di “riconoscere gli errori dello Stato, verso una famiglia che merita rispetto e verità”.

Davide Cervia scomparve misteriosamente a Velletri 28 anni fa: si trattò di un rapimento, è stato poi accertato, e di recente il ministero della Difesa è stato condannato a risarcire i familiari per “avere violato il loro diritto alla verità”. Una condanna simbolica al pagamento di un euro, che il precedente governo ha impugnato, ma il ministro Trenta qualche giorno fa ha dato indicazione di rinunciare al ricorso e lo ha comunicato alla famiglia Cervia.

Arruolatosi in Marina a 19 anni, Davide diventa un esperto in guerra elettronica con la qualifica Ete/Ge. Nel 1984 si congeda con il grado di sergente. La sua scomparsa viene inizialmente rubricata come allontanamento volontario, ma due testimoni riferiscono di aver assistito al rapimento. La famiglia ipotizza da subito che il sequestro sia da ricondurre alle sue conoscenze tecniche e militari.

“Ringrazio il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, dal quale ho avuto un gesto di umanità mai ricevuto finora. Ma adesso la politica, se ha davvero intenzione di far luce sulla scomparsa di mio marito, istituisca un’apposita commissione parlamentare di inchiesta. Dietro il suo rapimento potrebbe esserci il traffico di armi e il depistaggio da pezzi dello Stato deviati”, ha detto la moglie Marisa Gentili, che ha anche riferito che “durante un colloquio con una figura istituzionale le fu offerto un miliardo di lire per mettere tutto a tacere sulla scomparsa di Davide. Ho giurato – ha sottolineato – che rivelerò l’identità di quella persona solo davanti a un giudice”.

Per la moglie del militare ci sono elementi di indagine mai presi in considerazione: “Qualcuno voleva che Davide partisse nell’imminenza della guerra del Golfo, – ha detto – sappiamo che esisteva un suo biglietto aereo dell’Air France, il 6 o 8 gennaio 1991 (alcuni mesi dopo la scomparsa, ndr), diretto da Parigi verso il Cairo. Questo biglietto non si trova più. E nessuno ha fatto una richiesta ufficiale alla compagnia aerea per acquisire quei documenti”. Secondo Marisa Gentili, supportata in questi anni dai legali Alfredo Galasso e Licia D’Amico, suo marito Davide sarebbe stato “rapito per essere portato in uno dei luoghi che fu teatro della prima guerra del Golfo, in un ambiente militare controllato, dove può ancora servire. A sequestrarlo potrebbe essere stata un’organizzazione supportata da pezzi deviati dello Stato, che hanno bisogno di inviare, ai Paesi acquirenti di armi sofisticate, anche uomini che garantiscano un certo tipo di manutenzione agli armamenti”.