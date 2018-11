Manovra. Lannutti (M5S). “Risposta a lettera UE? Questa Europa è moribonda. Ci vogliono buttare fuori'”

Agenpress – “Questa Europa è moribonda, quindi più che una lettera è un epitaffio. Gli zombie di questa Europa si accaniscono contro i popoli liberi, vogliono impedirgli anche di eleggere i governi. E’ un disegno criminale per annettere i popoli al dominio della finanza. Agitavano il pericolo spread, eppure lo spread sta sotto i 300. Mutui in aumento? I mutui salgono e scendono, i tassi aumentano e diminuiscono. Non mi preoccupo di questa sorta di psicosi collettiva che stanno generando intorno a una manovra del 2,4% che al netto è poca cosa rispetto ai bisogni di questo Paese”.

Lo ha detto Elio Lannutti, Senatore del M5S, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, la risposta del governo alla lettera della Commissione UE.

“Se fosse per me io arriverei al 2,9999%. Che cosa hanno ottenuto questi governi precedenti che sono andati in Europa col cappello in mano ad eseguire i voleri di questi dittatori moderni per fare gli interessi di Germania e Francia? L’UE faccia quello che vuole. Noi non vogliamo uscire dall’Europa e dall’Euro. Ci vogliono buttare fuori dall’Europa? Si accomodino. Noi governiamo da 5 mesi, non da 50 anni. Gianroberto Casaleggio diceva: è difficile vincere contro chi non si arrende mai. Noi siamo un esercito in rete e non ci arrenderemo mai, vogliamo fare l’interesse di questo Paese”.

Tecnici ufficio bilancio. “Sono in malafede o fanno male i calcoli? Tutti e due. Sono gli uomini di Padoan, del PD. Anziché avere a cuore l’interesse generale, hanno interesse a difendere le loro cricche” ha dichiarato Lannutti.

Attacco M5S ai giornalisti. “Ai giornalisti rimprovero un accanimento contro una forza politica –ha affermato Lannutti-. Ci sono giornali che sono diventati partiti. Viene fatta una campagna di angoscia e di terrorismo mediatico, mirata a far cambiare la manovra. Io non parlo con tutti, non vado in nessuna trasmissione televisiva”.

Sul condono di Ischia. “E’ sacrosanto quello che stiamo facendo a Ischia, lo ha motivato in maniera perfetta Luigi Di Maio” ha affermato Lannutti.