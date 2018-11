Palermo. Conferenza sulla Libia. Conte con Sarraj e Haftar, stretta di mano tra i due

Agenpress – Alla conferenza sulla Libia partecipano leader politici e alti rappresentanti di Italia, Algeria, Austria, Canada, Ciad, Cina, Congo, Repubblica Ceca, Egitto, Etiopia, Francia, Germania, Grecia, Giordania, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Niger, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi, Regno Unito, Usa e anche i rappresentanti organizzazioni internazionali.

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato e i leader libici Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar. All’incontro, a margine della Conferenza per la Libia, partecipano anche il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia Essebsi, il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il ministro degli Esteri francese Le Drian, il premier algerino Ouyahia e l’inviato Onu per la Libia Salamè.

Il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj si sono stretti la mano, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro a Palermo a margine della conferenza sulla Libia.

Il generale Khalifa Haftar è arrivato a Palermo ieri sera intorno alle 20 ed è poi giunto a Villa Igiea, dove ha avuto un breve incontro con il premier Conte. Haftar ha poi lasciato Villa Igiea, senza partecipare alla cena delle delegazioni della Conferenza. In tarda serata un bilaterale con Conte. “Il tuo contributo è importante” per questa Conferenza. Così, secondo quanto si apprende, Conte, si è rivolto al maresciallo Khalifa Haftar nel corso del colloquio avuto durante la cerimonia inaugurale della Conferenza per la Libia a Palermo. Haftar ha risposto ricordando che lui stesso aveva promesso a Conte che sarebbe venuto a Palermo. Haftar è leader della Cirenaica e avversario del premier del governo di accordo nazionale libico Al Serraj.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia un appello al “dialogo” ai capi delle delegazioni presenti alla Conferenza di Palermo per la Libia. “Sono due le parole che più di altre esprimono la due giorni della Conferenza: dialogo e inclusività”, ha dichiarato Conte – secondo quanto viene riferito da fonti diplomatiche – intervenendo alla cena di lavoro. “Chiedo a tutti, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di vivere questa conferenza con uno spirito costruttivo, con il desiderio di lavorare per il bene della Libia e del suo straordinario popolo”, ha aggiunto il premier. “Mi auguro che le discussioni di queste due giornate possano continuare a consolidare le basi della comprensione reciproca, accorciando le distanze tra le parti”, ha aggiunto il premier, specificando che non sono possibili “miracoli o scorciatoie”.

E poi: nella Conferenza “sono già stati conseguiti importanti e tangibili risultati” nei settori della sicurezza e delle riforme economiche, ha dichiarato – secondo quanto riferito da fonti diplomatiche – Conte, intervenendo alla cena con i capi delle delegazioni. “Nel pomeriggio hanno avuto luogo importanti discussioni ad alto livello tecnico per individuare proposte concrete, che possano contribuire al miglioramento del quadro di sicurezza e al rafforzamento dell’attuazione delle riforme economiche”. “La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani”, ha aggiunto. “Sarà quindi fondamentale – ha spiegato il premier – che il capitale politico che poniamo oggi sul tavolo possa tradursi in azioni concrete domani”. “Dobbiamo vigilare – ha concluso – affinché siano assicurati a questi nostri incontri seguiti adeguati e concreti”. Nel breve scambio con il presidente del Consiglio, il primo ministro di Tripoli Fayez al Sarraj ha riconosciuto a Giuseppe Conte l’importanza di questa iniziativa per la Libia a Palermo. Conte – a quanto si apprende – ha spiegato che ora occorre compiere dei passi in avanti. ”Decidete voi del vostro futuro. Potete essere ricordati come padri nobili di questo nuovo percorso della Libia oppure come coloro che lo avranno fermato”.