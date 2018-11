Paola Ferrari (RAI): Calcio, violenza contro arbitri, condivido sciopero dell’AIA

Agenpress. La violenza nel mondo del calcio ora va a toccare anche gli arbitri. Ben 451 casi nella scorsa stagione specie nelle serie minori che hanno portato anche il governo a intervenire.

Giusto lo sciopero dell’AIA per protestare verso questo fenomeno diventato intollerabile. Comprendo la difficoltà nel controllare e monitorare tutte le partite che compongono le serie minori ma è ora di dire basta. Non è giusto che chi arbitra rischi di finire in ospedale. Sono necessari interventi per capire anche se vi sono responsabilità da parte delle Società e punirle severamente.

Così la conduttrice RAI Paola Ferrari.