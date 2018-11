Rai. Gasparri (FI). “Fazio si è comportato da ufficio stampa del governo”

Agenpress – “Questa sera avremo l’audizione di Salini in commissione di vigilanza e porremo il problema Fazio. Io critico quella trasmissione per varie ragioni, a partire dai costi. Si è partiti con Cottarelli che viene pagato anche se non direttamente, lui è quasi un politico e i politici non vengono pagati quando vanno nelle trasmissioni. Poi c’è Casalino, che è recidivo, ha mandato messaggi con insulti e minacce ai giornalisti”.

Lo ha detto Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia, intervenuto ai microfoni della trasmissione di Radio Cusano Campus, su Casalino ospite a “Che tempo che fa”.

“Che domenica sera il servizio pubblico si metta a tappetino, con Fazio che in maniera prona offriva i microfoni a Casalino per una sua autodifesa, non è accettabile. L’altra sera Fazio mi è sembrato una sorta di ufficio stampa del governo. Fazio si è comportato da portavoce del portavoce del Presidente del Consiglio. A questo punto propongo che Fazio venga assunto come portavoce del presidente del Consiglio, magari non farebbe neanche le gaffe che fa Casalino. Solo che magari non gli darebbero quello stipendio. Io propongo Fazio a Palazzo Chigi, purchè non mettano Casalino la domenica sera in tv al posto di Fazio”.