Roma, Rachele Mussolini (Lista Civica con Giorgia): Ecopass uguale Ecobufala

Agenpress. “La proposta di delibera n. 75/2018, quella sulla cosiddetta Congestion Charge, è l’ennesima operazione di facciata della Giunta a 5 Stelle. La Sindaca e i suoi fidati consiglieri continuano, infatti, a non sapere come risolvere i problemi della mobilità cittadina e, nascondendosi dietro la scusa della difesa dell’ambiente e del contenimento del traffico, tirano fuori dal cilindro soltanto provvedimenti che servono a mettere le mani in tasca ai romani, come anche nel caso della stangata sulla sosta a pagamento.

Siamo stanchi di continuare a sentire che i cittadini hanno, di giorno in giorno, sempre maggiori difficoltà a vivere in una città che è tra le più tassate d’Italia e con i servizi meno efficienti, così come siamo stufi di sentirci umiliati per le richieste continue di elemosina al Governo da parte della Sindaca.

La ricetta è un’altra: tanto per cominciare un piano pluriennale di investimenti finalizzati a migliorare infrastrutture e mobilità studiato all’interno di una pianificazione organica di sviluppo della stessa, ma soprattutto una legge che riconosca alla Capitale uno status speciale sul modello degli Enti autonomi, che le garantisca risorse e competenze dirette”.

Così Rachele Mussolini (Lista Civica Con Giorgia).