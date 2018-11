Roma. Sgomberato il centro Baobab che ospita 100 migranti. Salvini: dalle parole ai fatti

Agenpress – Lo sgombero del centro Baobab è scattato attorno alle 7 di questa mattina. La polizia si è presentata con i blindati all’ingresso del presidio di piazzale Maslax, a Roma, svegliando i circa 100 migranti che hanno trovato accoglienza nell’area per identificarli. Chi è sprovvisto di documenti verrà portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e al termine delle operazioni verranno rimosse le tende.

"Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti", il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

L’annuncio è stato dato tramite i social dagli attivisti di Baobab Experience, con l’appello a raggiungere il presidio: “Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti,né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città”, scrivono gli organizzatori del presidio umanitario su Twitter aggiungendo che sono più cento le persone che ancora dormono in strada e che il Comune non ha preso in carico.

“Ci sono almeno un centinaio di persone delle quali il Comune non si è ancora fatto carico”, hanno avvertito gli attivisti del Baobab che da giorni hanno aperto le porte del centro anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, che per effetto del decreto sicurezza, sono stati messi per strada dagli Sprar in cui erano ospiti per decisione delle prefetture e sono rimasti senza un tetto