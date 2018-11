Aruba presenta il nuovo servizio di Hosting WordPress Gestito

Il servizio è stato creato per servire la grande platea di chi realizza siti web con WordPress, ma che non desidera occuparsi degli aspetti tecnici della sua gestione

Agenpress. Aruba S.p.A leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, presenta il nuovo servizio di Hosting WordPress Gestito che consente di creare blog e siti con contenuti a cui potersi dedicare a tempo pieno, dato che la configurazione dell’ambiente, gli aggiornamenti di WordPress, la sicurezza, le prestazioni ed il supporto specialistico avanzato vengono gestiti da Aruba.

Affiancandosi all’offerta Hosting con WordPress preinstallato, il nuovo Hosting WordPress Gestito è stato sviluppato per supportare i clienti meno avvezzi a quegli step di configurazione e aggiornamento dei plugin. La soluzione offre la garanzia di avere un software sempre aggiornato, facilità d’uso e alte prestazioni grazie alla piattaforma hosting su cui si basa il servizio, progettata per gestire al meglio le logiche di funzionamento tecnico di WordPress, con la massima sicurezza contro gli attacchi esterni. A ciò si aggiungono un supporto avanzato e una consulenza in grado di risolvere velocemente problemi o modifiche a plugin e temi, e provvedere al ripristino dell’installazione di WordPress o di backup e all’ottimizzazione delle performance del sito e molto altro. Con Hosting WordPress Gestito il cliente potrà focalizzarsi sui propri contenuti da scrivere e pubblicare, sulle interazioni con i lettori, visitatori e clienti, mentre ogni attività di backend sarà affidata ad Aruba.

La peculiarità del servizio, infatti, è l’automazione di alcune attività di gestione dell’hosting e di WordPress che normalmente sarebbero a carico del cliente, tra queste ad esempio, la configurazione dell’ambiente, la scelta e l’aggiornamento di temi e plugin, il monitoraggio e la prevenzione dai malware. In particolare, i servizi di aggiornamento automatici sono particolarmente importanti in quanto ad ogni nuova release di WordPress vengono aggiunte nuove proprietà che ne migliorano le performance, e vengono risolte eventuali vulnerabilità presenti nel codice open source del programma: avere il proprio sito WordPress aggiornato all’ultima versione significa infatti mantenere in totale sicurezza il proprio sito web e usufruire di tutte le nuove funzionalità.

Tra le feature che caratterizzano la nuova soluzione di Aruba:

al momento dell’attivazione, WordPress è già installato e funzionante, con un certificato SSL DV già attivo e con tutto il traffico HTTP ridiretto su HTTPS;

gestione automatizzata di aggiornamenti del core di WordPress, dei plugin e dei temi installati sui siti web con verifica del buon esito;

backup on-demand e ripristino con un click e backup giornalieri fino a 30 giorni a seconda del piano scelto;

ambiente di prova per testare tutte le modifiche prima di pubblicarle online.

Acquistando Hosting WordPress Gestito oltre all’assistenza standard gratuita, Aruba offre anche un supporto avanzato mettendo a disposizione un team di esperti che hanno un’approfondita conoscenza di WordPress e della soluzione gestita, reperibili 24h su 24, 7 giorni su 7. Il supporto avanzato si basa sull’attivazione di piani che funzionano a crediti ed ogni credito è legato ad un dominio specifico e basterà attivare una richiesta di supporto da un pannello di gestione per avere a disposizione un operatore dedicato in grado di fornire tutte le informazioni necessarie.

Il servizio Hosting WordPress Gestito è disponibile in 3 differenti piani:

Promozione di lancio. Fino al 31 luglio 2019, al primo acquisto di Hosting WordPress Gestito, i crediti per usufruire del supporto avanzato sono in omaggio: 1 credito per il piano Smart, 2 crediti per il piano Premium e 3 crediti per il piano Top. In caso si necessiti di ulteriori crediti, questi potranno essere acquistati a 60 euro + IVA, avendo così a disposizione un team dedicato che potrà intervenire direttamente sul sito del cliente, con ogni attenzione necessaria.