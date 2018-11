Carne scaduta nei supermercati, tritata e rimessa in vendita. Servizio delle Iene

Agenpress – Giulio Golia in un servizio racconta che il cibo scaduto viene riconfezionato con una nuova data di scadenza in tutti i reparti di molti supermercati. Tutti i reparti. Quindi non parliamo solo di carne ma anche altri reparti: frutta e verdura, pescheria, pasticceria e gastronomia. Un dipendente di un supermercato, rimasto anonimo, alle Iene racconta: “Si fa in tutti i reparti: frutta e verdura, pescheria, pasticceria”. Salumi, formaggi, angurie, pesce: tutto viene rietichettato quando scaduto con nuova data, “fino a venti volte”.

Si parte dal reparto macelleria, dove la carne scaduta viene tritata e impacchettata con una nuova scadenza.

Stessa sorte per il pesce fresco rimasto invenduto: in barba alla data limite di utilizzo, viene cotto, fatto a pezzettini e utilizzato per la zuppa di pesce venduta in gastronomia. A quanto pare è una pratica molto diffusa visto che alcuni dipendenti di grandi catene di supermercati testimoniano di aver assistito personalmente a questo genere di episodi. “I formaggi, se hanno su la muffa, si puliscono, si impacchettano di nuovo e si vendono”, spiega un ex dipendente con il volto coperto.

Giulio Golia dice anche come riconoscere la carne riconfezionata. Come? Facendo attenzione alle etichette. Se, infatti, notate un asterisco nell’etichetta allora, racconta la fonte, quella potrebbe essere carne “riciclata”. E non solo. Altri userebbero altri metodi. Come quello di apporre l’etichetta in un alto, se si tratta di carne confezionata per la prima volta, al centro o in basso del prodotto, se si tratta di carne riconfezionata per la seconda o la terza volta.

https://www.iene.mediaset.it/video/golia-non-solo-carne-come-supermercati-riciclano-merce-scaduta_231763.shtml