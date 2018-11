Dl Genova. Governo battuto sul condono di Ischia. Di Maio. De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri

Agenpress – La maggioranza è stata bocciata su un emendamento di Forza Italia all’articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia in discussione in commissione al Senato. L’emendamento 25.12 chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme della legge 28 febbraio 1985 n.47. L’emendamento è stato approvato.

L’emendamento all’articolo 25 del decreto Genova è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu ed è stato approvato con 23 voti contro 22 no e l’astensione della senatrice M5s Paola Nugnes. Gregorio De Falco ha votato sì.

“Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l’impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura” annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori della Commissione. De Falco e Nugnes saranno – riferiscono fonti parlamentari – espulsi dal gruppo, mentre la Lega non nasconde la sua irritazione sia per l’atteggiamento dei pentastellati, sia per la mossa di FI.

“Il fatto che due senatori del M5S, uno si sia astenuto e uno abbia votato con Fi, è gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo. De Falco e Nugnes sono già sotto procedura dei probiviri”. Così Luigi Di Maio al termine del Cdm che ha messo a punto la risposta all’Ue sulla manovra.