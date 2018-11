Manovra. Ansip. (Commissario Ue). Fare debito con i soldi dei contribuenti non è un’idea intelligente

Agenpress – “Fare debito con i soldi dei contribuenti non è un’idea intelligente. In Italia c’è un governo intelligente e spero che saranno in grado di trovare buone soluzioni per l’Unione europea e anche per gli italiani”.

E’ quanto afferma il vicepresidente della Commissione europea per il mercato digitale, Andrus Ansip, per il quale “quando si è nella famiglia dell’eurozona, bisogna rispettare regole che noi stessi ci siamo dati”.

“Sono stato il primo ministro dell’Estonia. Anche durante la crisi, abbiamo sempre seguito le regole del Patto di stabilità e crescita. Abbiamo deciso noi stessi queste regole”, ha aggiunto Ansip.

“Se il livello del debito nel Paese è alto, la fiducia pubblica è bassa. C’è questo tipo di correlazione. I governi che pensano che sia possibile comprare il sostegno delle persone usando soldi a credito si sbagliano. Le persone non si possono comprare, si fidano molto di più dei governi responsabili”.