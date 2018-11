Ai soci ACI speciale promozione per l’iscrizione al Codacons

Agenpress. Nuove tutele per gli automobilisti italiani. ACI e Codacons hanno infatti stipulato una convenzione che permetterà ai possessori di tessera associativa del club degli automobilisti di iscriversi al costo di 1 euro all’associazione dei consumatori e di usufruire dei servizi offerti al cittadino.

In particolare l’iscrizione al Codacons permetterà agli automobilisti di accedere ai servizi di consulenza sui temi legati alla mobilità, con particolare attenzione al Codice della strada e alle relative sanzioni amministrative. Chi si iscriverà tramite l’ACI, inoltre, potrà avere uno sconto del 20% sulle tariffe vigenti in materia di assistenza legale.

Grazie a questo accordo gli automobilisti di tutta Italia potranno godere di maggiori tutele e far valere i propri diritti contro multe inique e altre ingiustizie legate al settore dei trasporti e alla mobilità – spiega il Codacons – Un settore dove sono in forte crescita le controversie tra cittadini e amministrazioni e dove spesso l’utente rinuncia a far valere le proprie ragioni. Non solo. I soci Aci godranno anche di sconti del 20% sull’assistenza legale su tutte le questioni di attinenza consumeristica.

Tutte le informazioni sull’accordo sono reperibili al sito www.aci.it e alla pagina https://codacons.it/protocollo-dintesa-tra-il-codacons-e-laci-automobile-club-ditalia-iscriviti-gratis-allassociazione/