Dl Genova. Bagarre in aula. Toninelli al telefono ripreso da Casellati. Critiche per il pugno alzato

Agenpress – “Quei 43 morti pesano sulla coscienza di tutti: francamente avrei desiderato un Aula diversa”. Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si è rammaricata per gli scontri in aula sul dl Genova, approvato con 167 sì e 49 no, raccogliendo applausi. La Casellati aveva infatti dovuto sospendere momentaneamente la seduta riprendendo il ministro Danilo Toninelli ma anche chi lo aveva contestato in Aula.

“Sono costretta a riprendere alcuni atteggiamenti che non sono commendevoli e che non possono essere riprodotti in quest’Aula. Chiedo un atteggiamento corretto per il rispetto delle istituzioni, qui deve essere permesso a tutti di dire quello che vogliono ma a nessuno, dico nessuno, di avere atteggiamenti non commendevoli e rispettosi delle dignità di quest’Aula”.

“Ministro, la pregherei di ascoltare gli interventi. Mi dicono che sta sempre al telefono, ma non posso vedere cosa sta facendo…”, s’è rivolta duramente Casellati verso il ministro Toninelli, criticato dalle opposizioni, in particolare da Forza Italia e accusato di non ascoltare gli interventi ma di rivolgere la sua attenzione al cellulare. Di fronte alle continue proteste, e ai cori rivolti a Toninelli “Fuori, fuori”, Casellati ha quindi minacciato di sospendere l’Aula: “Ora basta. Sembra di essere in un asilo infantile”.

– “E’ inaccettabile e indecente quello che ha fatto il ministro Toninelli, che ha alzato il pugno per festeggiare il voto. Non gli chiediamo di condividere o comprendere quello che stiamo dicendo, ma ascolti e dia il buon esempio alle scolaresche che ci stanno guardando”, ha detto la capogruppo di Forza Italia, Annamaria Bernini, in un durissimo intervento contro il ministro Toninelli, alla ripresa della seduta, in un clima di scontro aperto. “Ministro, non venga più in Aula ad alzare i pugni”.