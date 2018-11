Dl Genova. Renzi attacca il governo. Il vostro nemico è la realtà. Su Ischia incredibile compromesso FI e M5s

Agenpress – “Il vostro nemico è la realtà: vi sta mostrando il conto. Avete tradito le aspettative di Genova e la vostra storia”. Così il senatore Matteo Renzi ha attaccato in Aula, al Senato, il Movimento 5 stelle nella sua dichiarazione di voto, a nome del Pd, contro il decreto Genova e altre emergenze.

“C’è stato un incredibile compromesso Forza Italia e M5s che, in nome del condono a Ischia, cancellano la parola onestà e legalità dando una chance a chi vive di abusivismo”.

“Votiamo no a questo decreto per scelta delle opposizioni: di fronte alle tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l’opposizione sia l’alibi per coprire le proprie incapacità”.

. “Nelle ore successive alla tragedia – ha attaccato Renzi – avete gettato fango sulle opposizioni, dicendo il falso. Di Maio sappia che non abbiamo approvato la concessione ad Autostrade, quello l’ha fatto il giovane deputato Matteo Salvini. Poi – ha aggiunto – è falso che il Pd abbia preso soldi da Autostrade, che invece ha finanziato la Lega nord per l’Indipendenza della Padania”.

“Ricordo quanto fu indecoroso il comportamento di Rocco Casalino, il portavoce di Palazzo Chigi, quando mandò ai giornalisti un messaggio in cui chiedeva di mettere in evidenza i fischi al Pd: quanta demagogia di fronte a 43 vittime”.

“Il nostro premier Conte, l’avvocato del popolo, ha scritto la pagina più nera quando ha detto ‘Non si aspettano i tempi della giustizia’. Ho capito perché non è presentato all’esame per la cattedra all’università..perché così ti bocciano pure a diritto pubblico. Come si può mettere in discussione una cosa così?”.