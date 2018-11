Dl Genova. Toninelli al telefono ripreso da Casellati. Alla fine del voto alza il pugno

Agenpress – Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna.

Durante gli interventi dei Senatori il Ministro Toninelli viene ripreso dalla presidente Elisabetta Casellati, perché era continuamente al telefono. “Ministro, la pregherei di ascoltare gli interventi. Mi dicono che sta sempre al telefono, ma non posso vedere cosa sta facendo…”.

Di fronte alle continue proteste, e ai cori rivolti a Toninelli “Fuori, fuori”, Casellati ha quindi minacciato di sospendere l’Aula: “Ora basta. Sembra di essere in un asilo infantile”. Quindi la situazione si è calmata, e la seduta è continuata con l’intervento del senatore M5s, Agostino Santillo.

E di fronte al pugno alzato del ministro Toninelli, la capogruppo di Forza Italia, Annamaria Bernini ha attaccato affermando che “è inaccettabile e indecente quello che ha fatto il ministro Toninelli, che ha alzato il pugno per festeggiare il voto. Non gli chiediamo di condividere o comprendere quello che stiamo dicendo, ma ascolti e dia il buon esempio alle scolaresche che ci stanno guardando. Ministro, non venga più in Aula ad alzare i pugni”.