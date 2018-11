Dl Genova. Toninelli. “In questa Aula c’é chi ha permesso ad Autostrade di ingrassare i propri bilanci”

Agenpress – “In questa Aula c’è qualche responsabile che ha permesso ad Autostrade di ingrassare i propri bilanci: non replico a chi mi ha attaccato personalmente”.

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che punta l’indice contro i “responsabili” di una “tragedia evitabile”.

“Il mio intervento è solo per portare il ringraziamento a tutti i deputati per aver lavorato giorno e notte in queste settimane su un provvedimento che stanzia 300 milioni di euro per Genova e i genovesi, e chi oggi ha gioito l’ha fatto per i cittadini di Genova e per le 266 famiglie che hanno perso casa e che da domani avranno soldi stanziati per comprare finalmente una nuova abitazione”, ha poi spiegato il suo gesto di esultanza in Aula, al termine del voto sul decreto Genova.

“Succede per la prima volta nella storia italiana dopo un evento tragico, e ricordiamo per quante tragedie e quanti anni le persone hanno aspettato di avere una nuova casa. Qui avviene dopo 47-48 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Questa è una gioia straordinaria”.