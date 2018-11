Francia. Partorisce e nasconde la figlia nel bagagliaio per 2 anni. Rischia 20 anni di carcere

Agenpress – I fatti risalgono al 2013, ora la donna è sotto processo a Tulle: rischia 20 anni di carcere.

La bimba che ora ha circa sette anni e chiamaSerena, quando fu partorita fu nascsta dalla sua mamma per almeno due anni nel bagagliaio della sua auto: era la ‘figlia del peccato’, nata da una relazione clandestina e la donna – Rosa-Maria Da Cruz, 50 anni – non voleva che si sapesse della sua esistenza.

Era riuscita a non far notare la gravidanza al marito e ai suoi tre figli. Quando però è arrivato il giorno di riparare l’auto e i meccanici hanno aperto il bagagliaio hanno trovato Serena: “Mi sono allontanato tanto era forte l’odore“, ha raccontato l’uomo. Come riporta anche la BBC, la bambina era in fin di vita e se non fosse stata portata subito in ospedale non sarebbe sopravvissuta a lungo.Serena, che resterà invalida a vita, è ora affidata ai servizi sociali mentre la madre sarà sottoposta a processo con l’accusa di maltrattamenti su minore.