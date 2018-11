Gentiloni. Se cade il governo vedo elezioni. Riguardo al PD “prima o poi il congresso  andrà fatto”

Agenpress – “Se cade il governo vedo elezioni. I contraenti del governo nazionalpopulista hanno un comune destino, una distinzione tra parte buona e cattiva di loro al momento é fuori dal mondo. Se saltano perché non possono mantenere le promesse elettorali é inevitabile andare al voto, anche se naturalmente decide il presidente della Repubblica”.

Lo ha detto il deputato Pd ed ex premier Paolo Gentiloni a Circo Massimo su Radio Capital.

“C’è un isolamento italiano in Europa. Negli ultimi 4-5 anni siamo stati continuamente a negoziare con Bruxelles, gli ultimi governi compreso il mio hanno fatto un braccio di ferro continuo, ci hanno concesso 40 miliardi di flessibilità e sicuramente la Commissione sarebbe pronta a nuove aperture. Ma devi costruire alleanze: suggererirei i Paesi mediterranei, che valgono il 52% delle economie europee ora che la Gran Bretagna non c’é più. Con Sanchez premier in Spagna ci sarebbe ora una compattezza anche con Francia e Portogallo per chiedere una politica più espansiva. Ma il ‘Tanti nemici tanto onore’ di Salvini non ci porta da nessuna parte”.

Riguardo al PD “prima o poi il congresso andrà fatto, ce la stiamo prendendo troppo comoda. Va fatto prima possibile, la situazione politica é molto instabile e il principale partito d’opposizione non può stare nel limbo. Con questi numeri ballerini della maggioranza al Senato, meglio tenersi pronti”.

“E’ stata una scelta coraggiosa di Zingaretti, nessuno si candidava a guidare il Pd. Ha un tasso di novità che é importante in questi casi, maggiore di quello di altri pure validi, che vedremo se si candideranno; se Minniti e Martina si candidano non parlerei mai male di loro, sono stati miei ministri”.

“Io candidato premier? Al momento é fantascienza”, ha risposto Gentiloni, che sull’ipotesi di separare il ruolo di segretario da quello di candidato premier ha risposto: “Ormai nessun partito italiano realisticamente può avere un segretario che aspiri a fare il premier. Conte non era segretario di qualche partito…Di Maio e Salvini lo avrebbero fatto in caso di vittoria? Vincere da soli con l’attuale legge elettorale é altamente improbabile”.