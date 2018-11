Malagò contro il governo. “Non è una riforma dello sport ma occupazione del Coni”

Agenpress – “Questa non è la riforma dello sport italiano, non c’entra nulla. Questo è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico italiano. Questa riforma il Coni non se la merita per la sua storia. Con questa riforma diventeremmo l’ultimo comitato al mondo. Il governo ha un’idea profondamente sbagliata e ingiusta, la qale ne non rispetta la grande storia del Coni. Nemmeno sotto il fascismo ci si era spinti a tanto”.

Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nei confronti del Governo riferendosi alla riforma del Coni contenuta nella bozza della manovra.

“Io non considero questa una riforma ma la precisa, fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il Coni: io sono in parte in causa perché se si chiede all’oste come si mangia… Ma qui ci sono mostruose capacità e siamo il comitato più prestigioso al mondo, mentre con questa riforma diventeremmo l’ultimo comitato al mondo. Sarà solo un tour operator. E’ sicuro”, ha continuato il presidente del Coni. Malagò è incontenibile e ironico: “Hanno chiamato la nuova società Sport e Salute spa, ce n’è tantissime in Italia, si occupano anche di massaggi…”.

“Se questa riforma fosse iniziata a fine 2019 mi sarei dimesso contestualmente. E se dico che mi dimetto mi dimetto, ma io non abbandono la mia barca a cinque mesi dalle Olimpiadi. Non lo faccio, ma c’è una profonda illogicità in questo documento.

“Abbiamo fatto notare – ha poi precisato Malagò – che questa riforma non è applicabile nel 2019 e ci è stato risposto che è per il 2020: peggio mi sento, nell’anno delle Olimpiadi. Io sono stato eletto per essere presidente di un altro Coni: questo Coni (come previsto dalla nuova legge) non lo accetto. Il problema è mostruoso, clamoroso”. “È un problema che nessuno dei qui presenti e degli altri stakeholder meritava. Non so cosa succederà. Ci aggiorneremo il più possibile e oggi oltre a dire viva lo sport e viva l’Italia, dico anche viva il Coni”.

“L’unica cosa che dico, e lo sanno bene sia Giorgetti che Valente, è che non è vero che è la volontà della legge rispettare il contratto di governo. E lo hanno ammesso anche loro con grande onestà”.

“Il contratto di governo dice assolutamente il contrario: di fare ulteriori controlli, avere una ‘condivisione’ sia sui criteri che sulle scelte dell’individuazione delle persone. Io ero tranquillo proprio perché c’era il contratto di governo. Questo non è il contratto di governo”.