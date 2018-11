Manovra. Conte. Chiederò a Juncker di non avviare infrazione. Se serve interveniamo

Agenpress – “Con il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker parlerò perché non si avvii una procedura d’infrazione non per modulare” la sua applicazione.

Lo afferma il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti ad Abu Dhabi e spiegando che, “a inizio settimana” sentirà Juncker per concordare, successivamente un faccia a faccia.

“Io mi siederò non per chiedere come modulare la procedura di infrazione ma per invitarlo a considerare di non avviarla”, spiega Conte soffermandosi sull’incontro con Juncker.

In merito alla manovra “se ci sarà necessità di fare qualche ulteriore intervento per tutelare gli interessi dell’Italia lo faremo ma la manovra è quella”.

“Con l’Europa abbiamo deciso di avviare un dialogo franco, con la lettera del ministro Tria abbiamo spiegato che manteniamo i saldi finali ma abbiamo fatto degli interventi importanti, siamo intervenuti per riqualificare la spesa degli investimenti destinando risorse all’emergenza maltempo e Genova ma sempre nell’interesse degli italiani”.