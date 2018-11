Agenpress – Tassare le bevande zuccherate come la Coca-cola per coprire l’esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E’ quanto prevede una proposta M5S-Lega alla manovra, approvata in commissione Finanze e che dovrà essere esaminata dalla commissione Bilancio. L’emendamento, a prima firma dell’esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese fiscali.