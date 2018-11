Martina (PD). In otto mesi solo promesse non realizzabili. Stiamo lavorando al futuro del partito

Agenpress – “In questi otto mesi quello che è stato venduto come risultati dal Governo sono solo promesse. Si guardino Flat Tax, il reddito di cittadinanza e quota 100. Nessuna è al momento realizzabile. Quello che Salvini ha venduto come un decreto sicurezza rischia di generare più insicurezza. Non si risolvono i problemi dell’Italia con la propaganda di Salvini”.

Lo dichiara Maurizio Martina, segretario uscente del Partito democratico, ospite ad Agorà su Raitre.

“La situazione è preoccupante. Non so se si rendono conto in che tunnel si sta infilando l’Italia. Stiamo tornando in recessione: la situazione è delicata e le misure che hanno immaginato fanno danno”.

“Tutti gli interventi immaginati nella manovra non aiutano l’economia reale, le famiglie e in più ci stanno isolando dall’Europa”.

Al futuro del Pd “stiamo lavorando. In queste settimane e questi mesi non siamo stati a guardare. Il Pd sta facendo il suo percorso”, ha aggiunto parlando del congresso del partito sottolineando però che “ci vuole novità”, discontinuità. “Non bisogna aver paura”, avverte: “si parte domenica e proseguirà nelle prossime settimane”, spiega. “Sarà aperto e credo che si concluderà tra fine febbraio e inizi marzo”.

Alla domanda se si candiderà, Martina glissa: “da qui a domenica saprete tutto. Sto ragionando. Dipende dal quadro che si compone da qui a domenica”, sottolinea aggiungendo che “se utile lo faccio se no continuo a fare il mio lavoro”. Stesso ragionamento per l’altro esponente dem (Minniti) che ancora non ha sciolto la riserva: “non è una decisione che si prende a cuor leggero – spiega – ed è giusto rifletterci”.