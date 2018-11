Napoli. Salvini presiede la riunione del comitato per l’ ordine pubblico e la sicurezza

Agenpress – “È evidente che il condono non mi entusiasma, ma ho parlato con i sindaci dell’isola e mi hanno spiegato che manca da venti anni una legge regionale. L’abuso è abuso, ma nel caso specifico ho il dubbio che ci siano ritardi enormi e che l’ente pubblico sia nel torto”.

Lo afferma il ministro dell’interno, Matteo Salvini, giunto nella Prefettura di Napoli dove presiederà la riunione del comitato per l’ ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della sua prima visita da ministro in città promise che sarebbe tornato dopo un mese proprio per il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

“Ne presiederò uno al mese conto di tornare avendo già qualche risultato”. Prima del comitato, il cui inizio è previsto alle dieci, il ministro dovrebbe incontrare alcuni preti della città.

Sulla terra dei fuochi “come prima cosa bisognerà incentivare la capacità di assorbimento e smaltimento dei rifiuti, perché se si resta indietro è evidente che la criminalità si inserisce nel ciclo. Per quanto mi riguarda stiamo indagando su tutte le infiltrazioni: si può anche inviare l’esercito, ma è chiaro che sarà sempre una soluzione temporanea”.

Quanto al risanamento delle terre contaminate, “se da Bruxelles non ci mandano altre letterine, tiriamo dritto e cercheremo di trovare i soldi, perché siamo consapevoli di essere di fronte a un’emergenza sanitaria”.

Parlando di Napoli, “al Vasto hanno allontanato 140 immigrati e chi comincia è già a metà dell’opera”, dichiara il vicepremier. Sul contrasto alle organizzazioni mafiose, “oltre ad allontanare gli immigrati, bisognerà procedere con altri soggetti. Intanto abbiamo rafforzato l’Agenzia per la confisca dei beni della mafia. La camorra sguazza sulla droga, le scommesse on line e anche sull’immigrazione. È per questo che la criminalità organizzata si combatte soprattutto aumentando i posti di lavoro e sequestrando ville, azioni e tesori illeciti”.