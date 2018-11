No Tav. L’Italia perde 75 milioni al mese. Ue. Con i ritardi riduzione fondi

Agenpress – Con i No Tav, “l’Italia perde 75 milioni al mese: “È danno erariale. Se a dicembre non partiranno “le gare di appalto per la ferrovia Torino-Lione si perdono 75 milioni di euro al mese di finanziamento europeo. Si configura un problema di danno erariale”. Lo spiega Paolo Foietta, commissario straordinario di governo per la Tav presentando a Torino l’11mo Quaderno dell’Osservatorio sull’opera.“

“Non c’è nessun atto che blocchi l’opera, ad oggi, solo parole in libertà – spiega Foietta – I blocchi o gli sblocchi agli appalti non si fanno via tweet. I governi, ma anche i condomini, ragionano per atti”.

“I ritardi nell’esecuzione della Tav Torino-Lione potrebbero portare ad una “riduzione” dei fondi Ue destinati a finanziarne la realizzazione”, spiega l’Unione Europea.