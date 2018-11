Ortona. Salvini: “Somalo di 20 anni gira nudo in spiaggia e violenta una donna di 68 anni. Sei un verme”

Agenpress. Somalo di 20 anni, arrivato in Italia col barcone, gira nudo e poi aggredisce una donna di 68 anni, ferendola e usandole violenza sessuale.

Questo è il ringraziamento per aver ottenuto protezione dall’Italia! Verme!

Come si può anche solo pensare di fare una cosa del genere? Dove sono le femministe radical-chic???

Altro che “Salvini è troppo cattivo”: tolleranza zero contro quei cosiddetti “profughi” che la guerra ce la portano in casa (e per la presenza dei quali dobbiamo ringraziare anni di incapacità del PD). Ma la musica è cambiata.

Un abbraccio alla signora e un augurio di riprendersi presto dall’orrore vissuto.

E’ quanto scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook