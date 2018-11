Tav. Berlusconi. Noi dalla parte dello sviluppo, il M5S verso le deliranti teorie sulla decrescita

Agenpress – “La battaglia sulla TAV è anche una battaglia simbolica, che vede da una parte quelli come noi che credono nello sviluppo del nostro Paese, nella crescita attraverso gli investimenti e le infrastrutture, in un’integrazione con l’Europa anche dal punto di vista dei collegamenti e delle grandi reti; dall’altra parte ci sono i grillini, con la loro cultura del No, le loro deliranti teorie sulla decrescita, il tentativo di isolare l’Italia politicamente ed anche fisicamente dagli altri Paesi europei”.

Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota al termine della riunione delle conferenza dei coordinatori del partito a proposito della manifestazione organizzata a Torino sabato a sostegno della Tav.

“Per prima cosa noi – a differenza di chi è al governo – non abbiamo dimenticato l’impegno per la flat tax, quella vera, uguale per tutti, famiglie e imprese, al livello più basso possibile: noi continuiamo a proporre un’aliquota unica al 23% come livello iniziale, che potrà poi essere ridotta compatibilmente con l’andamento dei bilanci pubblici”.

“Una profonda sburocratizzazione – prosegue – una semplificazione delle procedure burocratiche per rendere più facili gli investimenti e creare posti di lavoro soprattutto nel settore delle costruzioni. Infine la tutela del risparmio degli italiani, che il governo giallo-verde mette ogni giorno in pericolo attraverso lo spread, e su cui incombe la minaccia di una patrimoniale, alla quale il governo finirà con il ricorrere per rimediare ai guasti stessi causati dallo stesso governo in questi mesi”.