Diabete: solo la prevenzione può salvare

Agenpress. Nei giorni sorsi si è tenuta la Giornata Mondiale del diabete che ha permesso al Ministro della Salute di ricordare che ne soffre il 5,3% della popolazione, che al sud si registrano percentuali più alte (6,1%) rispetto alle regioni del nord (4,7%) e del centro (5,7%).

Mentre il diabete di tipo 1 – dichiara il Sen. Cesare Cursi, Presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute – che in genere sorge tra l’infanzia e l’adolescenza, con il pancreas che non produce insulina e condanna a doverla iniettare per tutta la vita, facendo una vita sana e attività sportiva. Questo tipo di diabete ha raggiunto la quota del 10% con circa 4 milioni di malati, il restante 90% è affetto invece da diabete di tipo 2 con un pancreas che produce insulina, magari poca, ma il corpo non riesce a utilizzarla.

7 milioni di italiani – prosegue Cursi – vivono in una sorta di limbo, sono in pre-diabete con anomalie metaboliche ancora contenute, ma che sono comunque esposti alle complicanze.

È necessario pertanto pensare a un questionario per consentire di fare alle persone che si ritengono sane un particolare tipo di screening.

Se non si gioca con la prevenzione, come assicura l’ex Ministro della Salute Sirchia, i conti saltano considerando che un diabetico costa al Servizio Sanitario Nazionale 3.500,00 euro l’anno, il doppio di una persona sana.

Ci sarebbe bisogno – prosegue Cursi – di un piano nazionale che coinvolga le città nelle quali ci sia la possibilità di muoversi coinvolgendo in tutto questo la scuola e l’industria alimentare.

Ancora una volta – conclude Cursi – prevenire è meglio che curare.