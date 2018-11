Gessica Notaro, confermata la condanna a 15 anni per Eddy Tavares. Aldrovandi: “giustizia è stata fatta? Non del tutto!”

Agenpress. Quindici anni, cinque mesi e undici giorni la pena confermata dal Pubblico Ministero per Eddy Tavares che nel 2017 sfregiò gravemente e in modo permanente con l’acido la ex fidanzata Gessica Notaro.

“Confermata nella condanna la pena richiesta dal Pubblico Ministero e confermate le aggravanti della premeditazione, crudeltà e futili motivi. Ma è evidente che quindici anni per avere distrutto la vita di una giovane donna, che grazie alla Legge Gozzini (che sconta tre mesi per ogni anno di condanna) diventeranno poco più di dieci, è uno schiaffo alla vittima, che per il resto della sua esistenza porterà sulla pelle e nell’anima le conseguenze del gravissimo reato subìto” – cosi ha dichiarato in conferenza stampa l’Avvocato Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

“Il Tavares fruì del rito abbreviato in primo grado – ha continuato Aldrovandi – il che gli ha consentito uno sconto di pena secco di un terzo, per il solo fatto di averlo scelto in luogo del rito ordinario. E nulla pagherà a titolo di risarcimento danni essendo egli nulla tenente.

Mentre a Gessica il Fondo di Garanzia per le Vittime di reati violenti verserà, all’esito di un annoso iter, la somma di 3.000 euro a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute. È evidente che tutto ciò dipende da una inaccettabile stratificazione legislativa che garantisce benefici e sconti a pioggia per imputati e condannati, relegando la vittima in un angolo non solo delle aule di tribunale, ma della stessa Giustizia.

L’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime si farà promotrice di una proposta che riporti la legge Gozzini alla sua originale e non automatica funzione nella applicazione degli sconti di pena, e già da ora lancia un appello alle forze politiche perché il Fondo di Garanzia per le Vittime di reati violenti sia aumentato in misura accettabile e dignitosa. Troppe vittime di reati restano non solo inascoltate nel loro dolore, ma anche e soprattutto nella loro richiesta di una pena giusta e riparatrice”.