Pulire il ciuccio del proprio bebè con la saliva aiuta a proteggerlo dalle allergie

Agenpress – “Abbiamo visto che i bambini le cui mamme succhiavano il ciuccio per pulirlo presentavano concentrazioni ridotte di IgE, gli anticorpi collegati alle reazioni allergiche. In genere alti livelli di IgE indicano un elevato rischio di sviluppare allergie e asma allergico”.

E’ quanto spiega l’autrice del lavoro Eliane Abou-Jaoude del Henry Ford Health System a Detroit e socio ACAAI. La ricerca presentata al Meeting Scientifico dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) a Seattle, ha coinvolto 128 mamme che per 18 mesi più volte hanno risposto a questionari; in particolare è stato chiesto loro come pulissero il succhiotto del bebè e c’era chi lo sterilizzava, chi lo lavava a mano e chi, appunto (il 12% delle mamme) lo metteva in bocca anche se solo occasionalmente.

Lo studio non è sufficiente di per sé a stabilire una relazione di causa ed effetto tra l’abitudine materna di pulire il ciuccio con la propria saliva e il ridotto livello di igE nel bebè, ma potrebbe essere che questa modalità aumenti il contatto del bimbo con microbi buoni, esposizione che già in passato è risultata protettiva dal rischio allergie.