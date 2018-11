Roberto Fico difende i centri sociali. “Non sono quattro scemi”

Agenpress – “Non mi piace che si parli dei centri sociali come quattro scemi”. A Napoli “centri sociali come l’Opg, persone come quelle che lavorano allo 081, realtà all’interno del centro, sono importanti perché hanno cercato di sviluppare un valore aggiunto sul territorio stando vicino alle persone che sono in difficoltà”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto a Napoli, aggiungendo che “bisogna conoscere la realtà prima di parlare di queste cose”.

Ma in questa città realtà come l’Ex opg e lo Zero 81 all’interno del centro storico hanno cercato si sviluppare un valore aggiunto sul territorio, stando vicino alle persone in difficoltà e quindi bisogna conoscere la realtà prima di parlare di queste cose. I centri sociali in questa città hanno fatto e stanno facendo un lavoro sociale molto grande laddove spesso le istituzioni sono state assenti“.