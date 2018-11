Antonella Cortese (Criminologa): Infanticidio Aosta, un male di vivere che non lascia scampo ma speranza è sempre quella di combatterlo

Agenpress. La terribile vicenda di Aosta dove una madre, Marisa, ha ucciso i suoi due figli di 7 e 9 anni con una iniezione di veleno per poi a sua volta suicidarsi è una vicenda sconvolgente. Pare che la donna avesse da settimane premeditato il suo piano.

La depressione alla base del terribile gesto ma non solo quella, io dico anche e soprattutto la disperazione e il tenersi tutto dentro senza chiedere aiuto, senza essere in grado di trovare sostegno magari in qualche amicizia. La depressione oggi si può combattere senza che si arrivi a questo caso estremo.

Purtroppo Marisa non ha avuto la forza, si è lasciata andare ad un gesto così insano per colpire il marito quasi a esercitare una vendetta per chi a detta sua l’aveva fatta soffrire. Oggi esistono strutture e associazioni in grado di intervenire anche in questi casi, occorre preparazione e corsi idonei per comprendere anche da piccoli gesti il disagio di certe persone. Persone fragili ma anche lucide nella loro follia.

La mente va subito al delitto di Cogne un luogo non lontano da Aymavilles paese scena del delitto. Anche lì accadde qualcosa di non prevedibile frutto di una donna fragile e in preda alla disperazione.

Così in una nota la criminologa Antonella Cortese vice presidente Aispis.