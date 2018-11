Gatti neri e campioni del mondo al Supercat Show

Sabato 17 e Domenica 18 novembre

Nuova Fiera di Roma ingresso NORD padiglione 7

Agenpress. Nella giornata dei gatti neri, il 17 novembre, al “SuperCat Show 2018”, la mostra felina internazionale aperta fino a domenica 18 novembre alla Nuova Fiera di Roma, sfilano i gatti-campioni più belli del mondo. E ce ne sono anche diversi di colore nero. Come “Renoir dei Toltechi”, persiano nero, di Manrico Strappolini (l’allevatore è Cinzia Trentin), vincitore del Mediterranean Winner 2016, detto anche “il gatto matematico” perché il suo proprietario è un professore di matematica in un istituto tecnico e corregge sempre i compiti in sua compagnia. In gara c’è anche il maine coon Nermal, ricorda un po’ il famoso gatto delle strisce di Garfield, che si definisce “il gattino più bello del mondo”, ma è bianco e nero, come gatto Silvestro.

BRUSCHETTA, MASCOTTE DI SUPERCAT SHOW

Tra i gatti di strada spopola “Bruschetta”, trovatella di sei mesi tutta nera proveniente dall’Oasi felina di Porta Portese del Comune di Roma, vittima di maltrattamenti e mascotte di SuperCat Show, in occasione della Giornata del gatto nero che cade il 17 novembre.

OMAR, GATTO NERO PORTA-FORTUNA

Poi c’è Omar, gatto nero di strada che dal 2011 ha iniziato a gareggiare al SuperCat Show e ha vinto subito il premio “Gatto di casa a pelo lungo”. Da lì in poi ha vinto 5 titoli al SuperCat Show come “Gatto di casa a pelo lungo”; 1 titolo al Mediterranean Winner Show 2016 e il premio “Scatto al gatto” del SuperCat Show 2017. Ha la sua pagina facebook e suoi gadget, dona i proventi al gattile “La Casetta dei gatti” e porta tanta fortuna. Meraviglioso Leonida, altro maine coon, maschio, di soli 5 mesi che pesa già 9,3 kg (e questi gatti crescono fino a 5 anni) di color red smoke.

ALMAVIVA, IL MAINE COON PIÙ BELLO DEL MONDO

Al SuperCat Show 2018 c’è anche il maine coon più bello del mondo, è una femmina e si chiama “Almaviva di Casa Mivale”, di 3 anni, 8 kg di peso e lunga circa un metro (l’allevatrice è Michela Colli Vignarelli), di Claudio Barletta, ha vinto il Mediterranean Winner Show 2017 e 2018, ed è arrivata seconda alla recente mondiale 2018, di circa due settimane fa, dove ha vinto un Norvegese, per cui Almaviva è il maine coon più bello del mondo in carica. Suo nonno, il supercampione “Toro Seduto” quest’anno non è venuto, è in ritiro sabbatico.