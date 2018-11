Guida alle tasse e al sostegno finanziario per gli studenti dell’istruzione superiore in Europa

Agenpress. In quali paesi europei è possibile studiare gratuitamente? Quali sono, invece, quelli con le tasse più alte? Che tipo di sostegno finanziario è offerto agli studenti? E chi ne beneficia davvero?

Oggi, alla vigilia della giornata internazionale degli studenti, è stata pubblicata la settima relazione annuale della rete Eurydice, dal titolo “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/2019” (“Sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento per gli studenti dell’istruzione superiore in Europa 2018/2019”). La relazione contiene sia una panoramica delle caratteristiche principali dei sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento, sia informazioni più dettagliate relative a ciascun paese europeo.

Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: “Incoraggiamo gli studenti a studiare all’estero perché dalle esperienze internazionali si traggono vantaggi per la vita. Questa nuova relazione fornirà informazioni chiare ed esaustive sulle tasse e sul sostegno finanziario per gli studenti in ciascun paese dell’UE. La relazione va portata all’attenzione dei giovani che intendono andare all’estero per l’intero percorso di studi o anche solo per uno scambio.

Tutti i paesi europei offrono agli studenti dell’istruzione superiore almeno un tipo di sostegno finanziario pubblico diretto (sovvenzioni o prestiti). In genere per l’assegnazione delle sovvenzioni la priorità è data agli studenti economicamente o socialmente svantaggiati. Dalla relazione emerge che in circa un quarto dei sistemi di istruzione superiore presi in esame la tassa annuale per l’istruzione superiore pubblica supera usualmente i 1.000 EUR.