On. Gianfranco Librandi (Pd): Governo, naviga a vista verso colpo di grazia in Ue

Agenpress. L’Italia naviga a vista perché con questo benedetto contratto di Governo tranne che sul reddito di cittadinanza e sulla riforma delle pensioni di cui vi è una vaga certezza il resto è tutto nebuloso e anzi è motivo di continui diverbi tra Lega e 5stelle.

Sui termovalorizzatori due opinioni opposte , sulla Tav , sulle altre grandi opere come Pedemontana e Terzo Valico , sulla prescrizione , sulla dl sicurezza , e via dicendo. Insomma in questo stato di cose il Paese è alla paralisi con una manovra di bilancio che è stata sepolta da 3500 emendamenti e con un’ Europa che ci aspetta al varco per darci il colpo di grazia.

Così in una nota l’On. Gianfranco Librandi (Pd)