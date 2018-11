Presidente Regione Ceriscioli: la regione Marche impugnerà “decreto Genova”

Agenpress. La regione Marche intende impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto Genova. Lo annuncia il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Si tratta delle misure riguardanti la ricostruzione nel centro Italia colpito dal sisma del 2016 e inserite nel decreto Genova approvato al Senato.

In particolare le Regioni colpite dal terremoto 2016, e cioè Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, avevano contestato la parte del dl Genova che assegna loro una semplice funzione consultiva, privandole dell’intesa, cioè la partecipazione alle decisioni con il commissario alla ricostruzione.

“Non appena il decreto Genova diventerà legge, – spiega Ceriscioli – la Regione Marche lo impugnerà per incostituzionalità. La legge infatti non rispetta la Costituzione perche’ non prevede l’intesa con le Regioni su materie concorrenti, come previsto dagli articoli 117 e 118. Non appena verra’ pubblicato in Gazzetta ufficiale lo impugneremo”.

Il problema quindi è il semplice ruolo consultivo delle regioni interessate negli interventi per la ricostruzione. “Non è una lotta di potere – sottolinea Ceriscioli – ma di rispetto che crediamo ci debba essere tra istituzioni, per l’intervento in materie concorrenti specie in una situazione delicata come la ricostruzione post sisma”. L’iniziativa della Regione Marche è autonoma afferma Ceriscioli, “ma non credo che le altre Regioni saranno da meno”.